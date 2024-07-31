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Adıyaman’da işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı: 13 yaralı
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 11:35 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 11:38

Adıyaman’da işçileri taşıyan 2 minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Meydana gelene kazada 13 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Kahta Sincik Karayolu Çarhenek Köyü'ne bağlı Kayadibi mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Mehmet A. yönetimindeki 02 ZA 152 plakalı minibüs ile Enes A. yönetimindeki 46 BF 847 yönetimindeki plakalı minibüs çarpıştı. Meydana kazada sürücülerle birlikte 13 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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