Adıyaman'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 8 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde nar hasadı sırasında çıkan kavgada yaralanan 2 kişiyi taşıyan ambulans, yolda otomobille çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi daha yaralandı, toplam 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAVGA NAR HASADINDA ÇIKTI
Olay, öğleden sonra Göltarla köyü yakınlarında meydana geldi. Nar hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
Ancak Uzuntepe köyü yol ayrımında H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Kavgada ve kazada yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla Adıyaman'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

