Adıyaman'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3’ü sağlıkçı, 8 kişi yaralandı

KAVGA NAR HASADINDA ÇIKTI

Olay, öğleden sonra Göltarla köyü yakınlarında meydana geldi. Nar hasadı için bölgeye gelen tarım işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Ancak Uzuntepe köyü yol ayrımında H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Kavgada ve kazada yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla Adıyaman'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.