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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 22:42 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 23:23

Adana'da yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı!

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Üstün Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla Umutlu'nun başına çarptı.

Kapağın çarpmasıyla kadın yere yığılıp kaldı. Plakası öğrenilemeyen kamyonet ise durmadan yoluna devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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