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Adana'da sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs öldü
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Adana'da sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs öldü

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 12:41

Adana'da iş yerinde sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli 2 gün sonra hayatını kaybederken şahsın polis olduğu ortaya çıktı.

Olay, 3 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesindeki bir işyerinde meydana gelmiş iddiaya göre, polis memuru Muhammet Kürşat Daniyar (29), kendisinden ayrılan sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur'u (25) beylik tabancası ile başından vurup ardından da intihar girişiminde bulunmuştu. Genç kızın cesedi bölgede yapılan incelemelerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi için kaldırılmış, yapılan otopsisinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.


Kız arkadaşını tekrar sevgili olmak için ikna edemeyince öldürdüğü öne sürülen polis memuru Daniyar, kaldırıldığı özel hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

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