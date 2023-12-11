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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 01:27 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 01:34

Adana'da otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu feci kaza yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Adana'da otomobilin, yolun sağında park halindeki tankere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle yolun sağında park halinde bulunun tankere arkadan hızla çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen 5 kişiden durumu daha ağır olan 1 yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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