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Adana'da küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu

Adana'da küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu
30.12.2021 08:57

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Adana’da bir kişi bağırarak küfür eden komşusunun evini elinde silahla bastı. Şüpheli şahıs komşusunu evinin içerisinde ayağından tabancayla vurarak yaraladı. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ş.D (19), bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A. ile sözlü olarak aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle, M.Ş.D elinde silahla Emrah A’nın evine zorla girdi. Ardından M.Ş.D, Emrah A’yı tabanca ile ayağından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah A’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

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