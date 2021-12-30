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Alkollü sürücüden polis ekiplerine, "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi." tepkisi

Alkollü sürücüden polis ekiplerine, "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi." tepkisi
30.12.2021 08:51

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G.(39), taşkınlık çıkartırken, polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" diye konuşup, diz çökerek yalvardı. 20 dakika boyunca ekiplere zorluk çıkartıp, ardından diz çökerek yalvaran sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye mahallesi Yenişehir caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücünün peşine düştü. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen araç, 20 kilometre kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsalarda ekiplerce yakalandılar.

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