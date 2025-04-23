Adana’da kırmızı ışıkta silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 23.04.2025 00:05:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 00:08:02

Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğan Bulvarı'nda , kırmızı ışıkta bekleyen Ayaz T. (21) , motosikletle yaklaşan iki şüpheliden birinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelilerden biri, aracından inerek Ayaz T.'nin aracına ateş açtı . Kurşunların isabet ettiği Ayaz T., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı . Polis ekipleri, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.