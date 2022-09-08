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Adana’da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı

Adana’da hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı
08.09.2022 09:16 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:28

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Adana’da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesinebağlı Yeşiloba Mahallesii Tekel Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bedir B. (39) kullandığı 01 ADR 117 plakalı aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç atık sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak ambulansa bindirdi. Yaralı sürücü Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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