Adana'da çiftlik evinde beslenen timsaha el konuldu

Adana'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan ve bir çiftlik evinde beslenen timsaha el koydu. Timsahı besleyen kişi hakkında da yasal işlem uygulandı.

Kentte bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÖZEL BÖLMEDE BESLENDİĞİ BELİRLENDİ

Söz konusu adrese giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) tabi olan timsahın beslendiğini belirledi.

TARSUS HAYVANAT BAHÇESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan timsaha el koyarken, besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.

Timsah, veteriner hekimce yapılan kontrolün ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.