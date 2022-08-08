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Adana’da balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Adana’da balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
08.08.2022 09:04 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:06

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Adana’da halasının 3. kattaki evinin balkonundan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte Hatay’dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş (16) halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi. Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3. katın balkonundan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş’in ailesi, evin bahçe kısmında Zeynep İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Aile sinir krizi geçirirken, Zeynep İbiş’in cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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