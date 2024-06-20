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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024, 22:47 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024, 22:47

ABD’ye kaçan Timur Cihantimur, cezaevinde temizlik yapmaktan şikayet etti!

Trafik kazasında Murat Aci’nin ölümüne neden olduktan sonra ABD’ye kaçan Timur Cihantimur, cezaevinde, temizlik yapmaktan şikayet etti. Başka ıslahevine gitmek istedi. Hakim, reddetti.

İstanbul'da 1 Mart'taki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur (17) ve annesi Eylem Tok. önceki gün ABD''de ayrı ayrı hakim karşısına çıktı. Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ndeki davada Tok'un avukatı Brendan Kelley, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiği yönde savunma yaptı. Yargıç, Tok'un tutukluluk halinin devamını, duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasını kararlaştırdı. Daha sonra Timur Cihantimur salona alındı. Duruşma salonunda ayaklarının titrediği fark edilen Cihantimur, tanıdık bir yüz görmek amacıyla da sürekli arkasına baktı.

Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin kaldığı rehabilitasyon cezaevinde hırpalandığını, kendisine tuvalet temizliği yaptırıldığını belirterek başka bir cezaevine naklini istediğini anlattı. Ancak hakim, bu talebi reddedip, ikinci duruşmanın bugün yapılacağını açıkladı. Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bu arada acılı baba Özer Aci, "O, 3 günde çıkacağım gibi düşünüyordu. Ben mahkemenin uzayacağını düşünüyorum. Boston'a gitmedim ama bizi temsilen arkadaşlarım, oğlumun arkadaşları vardı. Arkadaşım, Eylem Tok'un gözlerinin içine bakarak, 'Katil annesi olmak nasıl bir duygu?' diye sordu. Tok, 'Allahu Ekber' cevabını vermiş. Bu ne demek ne anlama geliyor bilemiyorum" diyerek tepkisini haykırdı.

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