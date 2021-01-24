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A Haber Mehmetçik’e ördüğü yün çorapları gönderen Zeliha Nine'ye mikrofon uzattı: Askerleri çok seviyorum

A Haber Mehmetçik’e ördüğü yün çorapları gönderen Zeliha Nine'ye mikrofon uzattı: Askerleri çok seviyorum
24.01.2021 19:16
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Yalova’da Zeliha Nine Doğu’da görev yapan Mehmetçikler için yün çorap ördü, yanına iliştirdiği nota da "çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Yaşıma bağışlayın'' ifadelerini yazdı. A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı ve duygularını aldı. Çorapları besmele ve dua ile ördüğünü söyleyen Zeliha nine, “Askerleri çok seviyorum” ifadelerini kullandı.


Yalova'da Zeliha Nine Doğu'da görev yapan Mehmetçikler için yün çorap ördü, yanına iliştirdiği nota da "çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Yaşıma bağışlayın'' ifadelerini yazdı. A Haber Zeliha nineye mikrofon uzattı ve duygularını aldı. Çorapları besmele ve dua ile ördüğünü söyleyen Zeliha nine, "Askerleri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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