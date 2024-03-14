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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 18:03 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 18:03

8 gündür aranıyordu! Kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür aranan Mehmet Çakır’ın (50) ormanda ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İnegöl Yeniceköy Mahallesi'nde kaybolan 50'li yaşlarda olan Mehmet Çakır'ı bulma çalışmaları 8 gündür devam ediyordu. Çalışmalara Esenköy, Akıncılar, Yenice kırsal alanlarda yapılan arama çalışmalarına İHH Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra İnegöl Jandarma, Afad, JAK ve İNDAK ekipleri katıldı.

Çakır'ın cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucunda vatandaşlar tarafından, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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