Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin yayaya çarpması kamerada: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Edirne'de Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan motosikletin yayaya çarptığı anlar, kavşakta ışıkta bekleyen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından motosikletli ve yayanın yola savrularak sürüklendiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.