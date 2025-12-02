PODCAST CANLI YAYIN
Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin yayaya çarpması kamerada: 2 yaralı

Edirne'de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin yayaya çarpması kamerada: 2 yaralı

Edirne’de kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenmesi sonucu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne'de Atatürk Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayan motosikletin yayaya çarptığı anlar, kavşakta ışıkta bekleyen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın ardından motosikletli ve yayanın yola savrularak sürüklendiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle