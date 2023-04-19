RAMAZAN İMSAKİYE
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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu! Sürücülerin dikkatsizliği kazaları da beraberinde getirdi

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu! Sürücülerin dikkatsizliği kazaları da beraberinde getirdi
19.04.2023 21:49 - Son Güncelleme: 19.04.2023 21:50

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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yaşam Videoları

Ramazan Bayramı'nı Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğine takıldı. Öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun Karayolunun bazı bölgelerinde araçların tampon tampona ilerlediği görülürken, Kırıkkale-Kayseri Karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu gözlemlendi.

Araç trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik kazaları da meydana geldi. D200 Karayolu üzerindeki Işıklar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kaza sebebiyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu alanda ikinci bir kazanın oluşmamasına karşı güvenlik önlemi aldı. Araçların geçişini ise kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağladı. Kullanılamaz hale gelen iki araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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