3 aylık Elif Ada bebeğin ölümünde otopsi raporuna ulaşıldı

Antalya'da babası Mustafa Gaffar'ın darbettiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Erol'un otopsi raporunda, ölüm nedeni 'tanısı konulamayan bir hastalık' olarak belirtildi. Tutuklu kaldığı cezaevinde infaz koruma memurlarının çarşafla ranzaya asılı bulduğu Mustafa Gaffar'ın avukatı İbrahim Şahin, "Müvekkilim en baştan itibaren suçsuz olduğunu dile getirmiştir. Otopsi raporu, müvekkilin suçsuz olduğunun en büyük kanıtı. Bu rapor ile birlikte ailenin acısı bir nebze olsun hafiflemiştir" dedi. Şahin, bebeğin açlıktan ölmüş olabileceğini belirterek, anne hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.