29 Kasım BİM aktüel kataloğu yine dolu dolu! BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var? 28.11.2019 22:22

Her hafta BİM tarafından yapılan indirimler ve sunulan kampanyalar vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM aktüel kataloğunda iki ürün dikkat dikkat çekiyor. Smart Drone CX008 Zoom One Corby Drones ve Buzdolabı Keysmart Key 330 ST ürünleri indirimle satışa sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var? İşte 29 Kasım BİM aktüel kataloğu...

BİM aktüel kataloğunda bu hafta özellikle uygun fiyatla yer alan teknoloji ürünleri dikkat çekti. İşte aktüel kataloğda yer alan ürünler...

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