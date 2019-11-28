29 Kasım BİM aktüel kataloğunda iki ürün dikkat çekiyor! İşte BİM'de cuma günü indirim listesi
Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda birçok sürpriz ürün bulunuyor. Vatandaşlar ise BİM tarafından yapılan indirimler ve sunulan kampanyaları yakından inceliyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM aktüel kataloğunda iki ürün dikkat dikkat çekiyor. Smart Drone CX008 Zoom One Corby Drones ve Buzdolabı Keysmart Key 330 ST ürünleri indirimle satışa sunuldu. Kataloğu yakından takip eden vatandaşlar ise hangi ürünlerin yer aldığını merak ederken fırsatlardan da yararlanmak istiyor. İşte 29 Kasım BİM aktüel kataloğu ürünlerinin listesi ve fiyatları...
28.11.2019 16:39
- Son Güncelleme: 28.11.2019 16:41
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