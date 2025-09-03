29 ilde dolandırıcılık operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandıran şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin; vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle kandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlarda 388 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıkan 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Ayrıca yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.