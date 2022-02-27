28 Şubat mağduru Türkiye'nin ilk başörtülü Belediye Başkanı Fethiye Atlı o süreci anlattı

28 Şubat mağduru 7 yıllık Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, "Başörtü hiçbir zaman kaos olmadı, şu anda başörtümüzle hizmet ediyoruz. Hem bu dünyada hem de ahirette haklarımı helal etmeyeceğim. Belki timsah gözyaşları döküyor diyecekler ama sıkıntıları biz yaşadık” dedi. Elazığ'ın Keban ilçesinde 2014 yılında AK Parti'den aday gösterilerek girdiği yerel seçimlerde rakiplerini geçerek Türkiye'nin ilk başörtülü belediye başkanı olan Fethiye Atlı, 2019 yılında da seçimi kazandı ve iki dönemdir ilçeye hizmet ediyor. 28 Şubat 1997'de gerçekleşen post modern darbe sonrasında memurluk görevinden zorla istifa ettirilen Başkan Atlı, aradan 25 yıl geçmesine rağmen o günleri unutmadı. Atlı, o dönem yaşadıkları zorlu süreci anlatırken gözyaşlarına hakim alamadı.