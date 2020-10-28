Müge Anlı'ya konuşan itfaiyeci Filiz Akyüz olayının seyrini değiştirdi! Filiz Akyüz eşi tarafından cinayete mi kurban gitti?

Müge Anlı son bölümde şoke eden olay! Evinde gerçekleşen patlama sonucunda hayatını kaybeden Filiz Akyüz cinayete mi kurban gitti? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Filiz Akyüz'ün ölümüyle ilgili patlamada bulunan itfaiye eri konuştu, herkes şoke oldu. 4 Ekim tarihinde Osmaniye'de gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşen patlama sonucunda hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün ölümündeki sır perdesi...

Müge Anlı, Osmaniye'de gerçekleşen bir patlama sonucunda hayatını kaybeden Filiz Akyüz'ün ölümünü araştırıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Osmaniye'de boşanmak üzere olduğu kocası ile yaşadığı evde gaz patlamasına maruz kalan Filiz Akyüz, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi. Boşanma kararı aldıktan sonra ailesinin evine taşınan genç kadın, çocuğunu görmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönemedi.

Kızlarının ölümünün kaza olmadığını düşünen aile ise şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Acılı aile kızlarının neden oraya gittiğini bilmediklerini ve ölümünün sorumlusu olarak boşanmak üzere olduğu Özkan Akyüz'ü gördüklerini belirtti.

Müge Anlı'nın bugünkü programında, Filiz Akyüz olayının seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı.