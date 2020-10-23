Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! Filiz Akyüz'ün ölümündeki sır perdesi...

Müge Anlı'da bugün son dakika gelişmeleri... Haftaiçi her gün 10.00'da Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitleyen başarılı sunucu Müge Anlı canlı yayınında neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Saliha Çalışkan bulundu mu?

Müge Anlı'da bugün (23 Ekim 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Saliha Çalışkan bulundu mu?

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2.5 yıldır kayıp bir kadın! Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı! Saliha Çalışkan olayında Tuncay Bey sessizliğini bozdu, konuşmaktan neden kaçtı, neler söyledi, kimi suçladı? Az sonra Müge Anlı'da...

Genç bir kadın, patlama nasıl yaşandı? Mutfaktaki 4 ocağın birden açık olması akıllarda soru işaretine neden oldu! 24 yaşındaki Filiz Akyüz'ün ölümündeki sır perdesi...

İstanbul Esenyurt'tan kayıplara karıştı, günlerce her yerde arandı! 24 yaşındaki Emrah Kasa ile ilgili son dakika gelişmesi! Dört aydır kayıp olarak aranan Emrah Kasa'yı Müge Anlı buldu.

1 yıl boyunca ailesi haber alamadı, dakikalar içinde Müge Anlı buldu. Aile sürpriz üstüne sürpriz yaşadı. 25 yaşındaki Esra Bilek ve Mustafa Altun Müge Anlı canlı yayınında!