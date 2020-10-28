Müge Anlı'da Filiz Karadavut cinayetinde son dakika gelişmesi! Baldız cinayetinde mahkeme...

Müge Anlı'da bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Yıllarca kayıp diye aradılar, katil enişte çıktı! 2006 yılında esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan Filiz Karadavut'un dosyası yıllar sonra cinayet dosyasına döndü. 12 yıl sonra tutuklanan enişte, cinayeti itiraf ederken, ölen Filiz'in ablası Çiğdem Çakırer ise kardeşinin hayatta olduğunu iddia ediyordu. Liseli kızın korkunç ölümünde son durum ne? İşte baldız cinayetinde mahkemenin verdiği karar...

Müge Anlı'da bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Yıllarca kayıp diye aradılar, katil enişte çıktı! 2006 yılında esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan Filiz Karadavut'un dosyası yıllar sonra cinayet dosyasına döndü. 12 yıl sonra tutuklanan enişte, cinayeti itiraf ederken, ölen Filiz'in ablası Çiğdem Çakırer ise kardeşinin hayatta olduğunu iddia ediyordu. Liseli kızın korkunç ölümünde son durum ne?

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