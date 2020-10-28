Kasksız olarak motosiklet kullanan sürücü içki içti, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Antalya'da elinde içki dolu bardakla motosiklet üzerinde kasksız olarak seyir halinde olan sürücü kameralara yansıdı. Video çekildiğini fark eden sürücü, hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin gülümsedi ve yoluna devam etti.

Muratpaşa ilçesinde trafik yoğunluğuyla bilinen Gazi Bulvarı'nda motosiklet sürücüsü, elinde içki dolu bardakla yola çıktı.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Başında kaskı da takılı olmayan sürücü, tek eliyle motosikleti kullanırken diğer eliyle de içki dolu bardağı tuttu. Yoldan araçlarıyla geçenler, elinde içki bardağı ile giden motosiklet sürücüsünü görünce tepki gösterdi.

KAMERAYA GÜLEREK BARDAĞI GÖSTERDİ

Bu sırada görüntü çeken, bir araçtaki kadın yolcu, şaşkınlık içinde "Allah'ım" derken, kasksız sürücü de motosikletinden kadının kamerasına gülerek, bardağı gösterdi.