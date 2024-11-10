2 ayrı zincirleme kazada 10 araç çarpıştı: 8 Yaralı

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 23:19

Aynı anda 2 farklı kaza görüldü. Kazalar, akşam saatlerinde Anadolu otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde 2 farklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otoyol İstanbul İstikametinde yaşanan yoğunluk beraberinde zincirleme kazaları getirdi. İlk kazada 5 araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte araçlar duramayınca 5 aracın karıştığı 2. kaza meydan geldi. Bu kazada ise 3 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbarlar üzerine kaza yerlerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma ekibi ile Düzce Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle otoyolda trafik 2 şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Otoyol Jandarma ekiplerinin uzun çalışması sonrası araçlar yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Jandarma ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.