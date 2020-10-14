15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Aracını sağa çekti, kendini boşluğa bıraktı

Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelen bir taksici aracını sağa çekip köprüden atladı. İntihar eden taksicinin cesedi Boğaz'da yapılan aramalar sonucu bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran bir taksici köprüden aşağıya atladı. Arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kullandığı taksiyi sağa çekip araçtan inen taksici köprüden atlayarak intihar etti.

Olayı gören araç sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarına başladı. Deniz polisinin yaptığı boğazdaki arama çalışmaları sonrası taksicinin cansız bedenine ulaşıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.