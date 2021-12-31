15 kişi tek kişiye saldırdılar, araya girenlere bıçak çektiler... O anlar kamerada

Gaziantep’te güpegündüz 15 kişilik bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Ömer Albayrak’ın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sopayla başına vurulan Albayrak’ın yere yığıldığı anlar görüntüde yer alırken saldırganların araya girmek isteyenlere bıçak çekmesi saniye saniye kaydedildi. Yıllardır yaşadığı Avustralya’dan eğitim hayatını tamamlamak için memleketi Gaziantep’e dönen Ömer Albayrak, üniversitedeki sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından ölüm tehditleri almaya başladı. 2 gün önce sınav çıkışı arkadaşlarıyla birlikte gittiği kafede 15 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Albayrak, ölümden döndü. Korku dolu anlar kafenin güvenlik kamerasına yansırken eli sopalı ve bıçaklı 15 kişi Albayrak’ı, feci şekilde darp etti. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında saldırganların araya girmek isteyen kişilere de bıçak çektiği görülüyor. Kafasına aldığı darbelerden dolayı beyin kanaması geçiren Albayrak, Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bir gece yoğun bakımda kalan Albayrak, hayati tehlikeyi sevk edildiği özel hastanede atlattı. Zanlıların dışarda olmasından dolayı hala tedirginlik yaşadığını söyleyen Ömer Albayrak, “Ben ölümden döndüm. Emniyet olayın peşinde. Bu adamların ceza alması için illa ki ölmem mi gerekiyor” diye sordu.