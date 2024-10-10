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14 yaşındaki erkek çocuğuna etek giydirilmesine 8 gözaltı
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14 yaşındaki erkek çocuğuna etek giydirilmesine 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 18:08

Samsun'da 14 yaşındaki erkek çocuğunun alıkonulup giysilerinin çıkarılması ve etek giydirilerek görüntüsünün çekilmesi olayıyla ilgili 5'i çocuk 8 kişi gözaltına alındı

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşlarının görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı iddiasıyla 14 yaşındaki Y.T.A. adlı erkek çocuğu alıkonulup giysileri çıkarıldı ve etek giydirilerek görüntüsü çekildi. Y.T.A.'nın durumu ailesine bildirmesi üzerine şikayet üzerine M.B.(19), D.U.(18) ve M.Y.(18) Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaşları 16-17 arası 5 çocuk da Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 5'i çocuk 8 kişi savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., D.U. ve M.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, yaşları küçük 5 çocuk ise haftada 3 gün polis merkezine imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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