SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024, 14:49 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024, 15:28

▶️ TIR'a ok gibi saplandı! 28 yaşındaki gencin can verdiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Yaklaşık bir buçuk ay önce Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda 28 yaşındaki genci hayattan koparan feci kaza KGYS kameralarına yansıdı. Sürücüsünün hayatını kaybettiği ve adeta hurdaya dönen otomobilin, tıra ok gibi saplandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, yaklaşık bir buçuk ay önce Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında meydana gelmişti. 28 yaşındaki sürücü Fırat Baykal'ın kontrolündeki 54 HR 425 plakalı otomobil, F.A. idaresindeki 34 ABY 314 plakalı tıra çarpmıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fırat Baykal, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Feci kaza, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Akyazı istikametine doğru ilerlemekte olan Fırat Baykal kontrolündeki otomobilin, ışıklı kavşakta Erenler yönüne doğru geçmek isteyen tıra yüksek süratle çarptığı anlar yer aldı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ İstanbul'da terör örgütleriyle bağlantılı kişilere operasyon: 4 gözaltı
06.01.2024Cumartesi
Bursa’da mide bulandıran görüntüler! Oto yıkama yerinde sucukları böyle yıkadılar: İşte o anlar
05.01.2024Cuma
Hatay’da araç parkı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü
05.01.2024Cuma
Yer: Şanlıurfa! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
05.01.2024Cuma
Çorlu’da feci kaza! Çöp kamyonun altında kalan yaya hayatını kaybetti: İşte o anlar
05.01.2024Cuma
Bunlar da Var
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor! 01:49
HAVA DURUMU | İstanbul için korkutan uyarı! Sibirya soğukları geliyor!
06.01.2024Cumartesi
Geri sayım! AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak... İşte o iller 01:17
12 büyükşehir 16 il!
06.01.2024Cumartesi
Talk TV sunucusu Julia Harley Brewer sözünü kestiği Filistinli siyasetçiye canlı yayında bağırıp çağırdı 01:27
İngiliz spiker sınırı aştı
06.01.2024Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul’da görüşüyor! İşte masadaki konular 03:24
Kritik zirve
06.01.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA