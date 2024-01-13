▶️ Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenaze töreninde silah arkadaşı gözyaşlarını tutamadı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu 4 askerimiz de yaralandı. Türkiye şehitlerine ağlarken Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan (30), memleketi Amasya'da toprağa verildi. Cenazede, Aslan'ın anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekerken, kız kardeşleri ise tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Bu sırada şehidimizin tabutunun başında nöbet tutan bir askerin de ağladığı görüldü.