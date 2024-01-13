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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 01:39 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 01:47

▶️ Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın acı haberi Adıyaman’a ulaştı!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu. Şehidin Adıyaman’da yaşayan ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi. Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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