SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 22:12 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 22:12

▶️ İstanbul genelinde 'huzur' uygulaması yapıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
21.02.2024Çarşamba
Batan gemide hayatını kaybeden gemicinin babası: “Gitme diye ısrar ettim”
21.02.2024Çarşamba
Yer: Batman! Otomobilin çarptığı genç kız metrelerce savruldu: O anlar saniye saniye kamerada
21.02.2024Çarşamba
Ataşehir’de feci kaza! Hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarptı
21.02.2024Çarşamba
Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 5’i öğrenci 7 kişi yaralandı
21.02.2024Çarşamba
Bunlar da Var
▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho... 01:13
▶️ Survivor 40. bölüm fragmanı yayınlandı: Ronaldinho...
21.02.2024Çarşamba
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu | VİDEO İZLE 05:11
İşte Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşu
21.02.2024Çarşamba
Milli Muharip Uçak KAAN bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi! 10:15
Milli Muharip Uçak KAAN bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi!
21.02.2024Çarşamba
VİDEO 🔴 ATV CANLI İZLE SON DAKİKA 🚨 21 Şubat Müge Anlı İZLE 🕵️ Son bölüm Youtube kanalı izle 📺 00:36
🔴 ATV CANLI 🕵️ 21 Şubat Müge Anlı İZLE 📺
21.02.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA