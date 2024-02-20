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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 19:40 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 19:40

▶️ Gaziosmanpaşa'da üvey evlat dehşeti! Annesini sokak ortasında katletti | O anlar kameraya böyle yansıdı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu madde kullandığı için babası ve üvey annesi tarafından evde istenmediği iddia edilen Özkan Y. (24), üvey annesini sokak ortasında silahla öldürdü.

Olay, bugün saat 11.50 sıralarında Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde kullanan 24 yaşındaki Özkan Y., üvey annesi Dilek Y. ve babasından uyuşturucu madde almak için para istiyor ve verilmediği zaman da tehdit ediyordu. Yaşananların ardından evde istenmeyen Özkan Y., sokakta yürüyen üvey annesi Dilek Y.(38) ve kız kardeşini bir süre takip etti. Elinde bulunan tabanca ile Dilek Y.'nin başına iki el ateş eden Özkan Y. koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Dilek Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri Özkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dilek Y.'nin hayatını kaybettiği saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Dilek Y. ve kızını takip eden Özkan Y.'nin elinde tabancayla bir süre yürüdükten sonra Dilek Y.'nin yanına yaklaşarak kafasına ateş ettiği görülüyor. olayın ardından Dilek Y. yere düşerken kızının panik halde koşuşturduğu görülüyor.

"ABİM VURDU"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Hakan Himmetoğlu, "2 silah sesi duyduk. Bir çocuk kaçmaya başladı. Karşıya geçtiğimde kadın yüzüstü yatıyordu. Kadın vefat etmişti. Kadının yanında 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu vardı ve 'Abim vurdu' dedi. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla üvey abisiymiş. Vuran kişi, uyuşturucu kullanıyormuş. Babası kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Babasıyla annesinin arasında bir sıkıntı olmadığı belliydi. Babası eve almadıklarını söylemişti. Olaydan sonra kız çocuğunun 'Annemi vurdular' diye bağırmasıyla müdahale etmeye gittik" dedi.

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