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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 22:52 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 22:54

▶️ Erzincan’a şehit ateşi düştü! Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Erzincan'a şehit ateşi düştü. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, Kuzey Irak’ta şehit olurken şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın iki kız kardeşi ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın Terzibaba Camisinde ikindi namazının ardından Garnizon Şehitliğine defnedilecek.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarıyla çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğu belirtildi.


Çatışmada yaralanan bir askerin de derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.




ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın Erzincan'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Atilla Ay'a şehadet haberini, Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay ve beraberindeki yetkililer verdi.

Babaevine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı, şehit ailesinin yakınları ile komşuları taziye için geldi.

Şehit Salih Ay'ın bekar olduğu öğrenildi.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincanlı hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, vatanımız ve al bayrağımız uğruna şehit olmuştur. Cesur yüreği ve kahramanlığıyla milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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