SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 17:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 18:04

▶️ Bursa'da alkolmetreye üflemeyip polise saldıran alkollü zorba tutuklandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında durdurulan otomobilin alkollü sürücüsü Soner D. (28), alkolmetreye üflemeyi reddedip, polislere hakaret etti. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri cadde üzerinde yaptıkları uygulama sırasında, 16 BAH 161 plakalı otomobili durdurdu. Alkollü sürücü Soner D., polis ekiplerinin alkolmetre uygulamasını reddetti.

Polis ekiplerine saldıran sürücü gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Soner D., kendisini gözaltına alan polisi, "Yarın ben seni denk getirmeyecek miyim? Oğlum adam mısın, adam mısın lan" diyerek tehdit ve hakaret etti. "Nerede denk getireceksin, denk getir. Sen kime küfür ediyorsun?" diyen polis memuruna, "Çek lan elini" diyerek hakaretlerini sürdüren sürücü, yakınlarına da "Babamı ara, ağabeyimi ara. Bütün karakolları. Emirhan, babamı ara, ağabeyimi ara" diyerek bağırdı.

Alkolmetreye üflemeyip polise saldıran sürücü tutuklandı

2.01 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücünün yapılan alkol testinde, 2.01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü halde araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanan ve ehliyetine 6 ay el konulan Soner D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'görevi başındaki memura hakaret ve mukavemet' suçlarından tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Bursa’da acı olay! Saklambaç oynarken yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
04.01.2024Perşembe
Ece Ronay'a büyük darbe! Güzellik merkezine haciz geldi
04.01.2024Perşembe
Nesli tükenmekte olan vaşak Bolu sokaklarında böyle görüntülendi
04.01.2024Perşembe
Mersin'de feci kazada korku dolu anlar kamerada: Saniyelerle ölümden kurtuldu
04.01.2024Perşembe
Fabrikadaki yağ kazanı bomba gibi böyle patladı
04.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu! Annesinin kopyası: Son halini gören şaştı kaldı 00:09
Demet Akbağ’ın oğlu koca delikanlı oldu!
04.01.2024Perşembe
İZLE | Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:48
Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
04.01.2024Perşembe
MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Sadık Şeyh Ahmet Süleymaniye’de öldürüldü 02:11
MİT’ten nokta operasyon!
04.01.2024Perşembe
Emre Altuğ biten evliliği hakkında konuştu: ‘’Niye beceremedik diye takılmıştım’’ 02:09
Emre Altuğ biten evliliği hakkında konuştu
04.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA