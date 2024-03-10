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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 17:52

▶️ Antalya'da korkutan deprem! 10 Mart 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika deprem haberi...Antalya'da hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, şehirde hissedilen depremin etkileri hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte 10 Mart 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

Antalya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, sadece Antalya'da değil, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, depremin etkisi sadece Antalya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de birçok vatandaş depremin etkilerini hissetti.

AFAD'ın deprem paylaşımı

10 MART 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.03.10 16:55:57  36.1632   30.0897       26.8      -.-  4.8  4.5   FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.10 15:13:42  37.8770   27.6143        8.1      -.-  2.4  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2024.03.10 15:09:13  38.4193   37.6428        7.4      -.-  1.8  -.-   YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2024.03.10 14:53:33  39.5057   26.3693        4.6      -.-  1.9  -.-   BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE)                        İlksel
2024.03.10 13:58:34  38.1337   36.7047        7.0      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.03.10 13:28:57  37.4250   37.1553        9.9      -.-  2.0  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.03.10 13:20:05  36.1095   35.9793        2.1      -.-  1.7  -.-   VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2024.03.10 13:15:35  38.2598   41.5993        5.7      -.-  3.4  3.3   AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN)                         İlksel
2024.03.10 13:10:15  38.0627   36.7612        7.5      -.-  1.3  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 13:07:38  38.0753   36.8540        3.8      -.-  1.6  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 12:36:30  35.8823   29.7630       10.4      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.10 10:53:52  38.0470   36.7493        2.4      -.-  2.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.10 09:50:08  37.0698   36.0622       17.6      -.-  1.2  -.-   MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)                       İlksel
2024.03.10 08:35:16  37.8838   36.4198        5.0      -.-  2.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.10 08:27:13  38.5290   39.4578       13.5      -.-  2.2  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel
2024.03.10 08:17:54  38.0568   37.7112       18.1      -.-  1.7  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2024.03.10 07:49:57  37.2567   42.6577        5.2      -.-  2.3  -.-   CALISKAN-SILOPI (SIRNAK)                          İlksel
2024.03.10 07:33:39  38.8065   37.4927        5.0      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.03.10 07:21:48  37.2850   37.0560        5.4      -.-  1.6  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRA

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