▶️ Antalya'da korkutan deprem! 10 Mart 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Antalya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, sadece Antalya'da değil, çevre illerde de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, depremin etkisi sadece Antalya ile sınırlı kalmadı; çevre illerde de birçok vatandaş depremin etkilerini hissetti.

10 MART 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.03.10 16:55:57 36.1632 30.0897 26.8 -.- 4.8 4.5 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2024.03.10 15:13:42 37.8770 27.6143 8.1 -.- 2.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2024.03.10 15:09:13 38.4193 37.6428 7.4 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel 2024.03.10 14:53:33 39.5057 26.3693 4.6 -.- 1.9 -.- BEHRAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2024.03.10 13:58:34 38.1337 36.7047 7.0 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 13:28:57 37.4250 37.1553 9.9 -.- 2.0 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 13:20:05 36.1095 35.9793 2.1 -.- 1.7 -.- VAKIFLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2024.03.10 13:15:35 38.2598 41.5993 5.7 -.- 3.4 3.3 AKCAKISLA-KOZLUK (BATMAN) İlksel 2024.03.10 13:10:15 38.0627 36.7612 7.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 13:07:38 38.0753 36.8540 3.8 -.- 1.6 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 12:36:30 35.8823 29.7630 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2024.03.10 10:53:52 38.0470 36.7493 2.4 -.- 2.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 09:50:08 37.0698 36.0622 17.6 -.- 1.2 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2024.03.10 08:35:16 37.8838 36.4198 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.03.10 08:27:13 38.5290 39.4578 13.5 -.- 2.2 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel 2024.03.10 08:17:54 38.0568 37.7112 18.1 -.- 1.7 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2024.03.10 07:49:57 37.2567 42.6577 5.2 -.- 2.3 -.- CALISKAN-SILOPI (SIRNAK) İlksel 2024.03.10 07:33:39 38.8065 37.4927 5.0 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel 2024.03.10 07:21:48 37.2850 37.0560 5.4 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRA

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