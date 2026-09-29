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İskoçya 0-3 İsviçre GOL: Z.Amdouni
İskoçya 0-3 İsviçre GOL: Z.Amdouni
Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 23:34
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'un 2. haftasında oynanan karşılaşmada İsviçre, 82. dakikada Z. Amdouni'nin kaydettiği golle İskoçya karşısında farkı üçe çıkardı.
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