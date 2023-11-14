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Haberler Trend Videoları Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023, 14:21 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023, 16:07

VİDEO İZLE: Nihal Candan Bahar Candan kardeşlere gözaltı! İlk görüntüler!

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli operasyon kapsamında 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek ile Hacı İsrafil Sağlam hakkında, "suç gelirlerinin aklaması" suçundan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli ile Kars'ta yaptıkları operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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