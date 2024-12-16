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BİM’in kapısına atını bağladı!
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BİM'in kapısına atını bağladı!

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 17:45

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir marketin kapısına bağlanan at, görenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, atın huysuzlanarak yere vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Sahibi bir süre sonra gelip atını götürürken, olay anına dair görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Adana'da kimliği belirsiz kişi, marketin kapısına atını bağladı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, bir süre sonra sahibi atı gelip aldı.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde sabah saatlerinde zincir marketin kapalı olan şubesinin kapısına bağlanan atı görenler şaşkınlık yaşadı. Atın huysuzlanıp ön ayakları ile yere vurduğu, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. At, bir süre sonra gelen sahibi tarafından yuları çözülüp götürüldü.

Olaya ilişkin sosyal medyada, "Kampanyalı ürünü ilk kendisi almak için mücadele ediyor bence", "Onun da canı var yani o da alışveriş yapacak belki. Huysuzluğunun sebebi içerideki küp şekerleridir belki", "Çok şükür bunu da başkasına kaptırmadık", "Belediye bu konuya el atmalı, hiçbir markette atımızı bağlayacak yer bulamıyoruz" yorumları yapıldı.

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