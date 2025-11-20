Futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka, TFF'ye bağlı değiliz. TFF'nin verdiği cezalar bizim için ihbar niteliğindedir. Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir " dedi.

Futbolda başlatılan bahis soruşturmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ



Gürlek, " İlerleyen günlerde bir operasyon daha olabilir. Kesinlikle futbolumuzum temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin devam eden liglerimize zarar vermesini istemiyoruz. Sosyal medyada algı yapanlar içinde ayrı bir soruşturma yürütüyoruz" dedi.





Gürlek'in açıklamalarından satır başları:



Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum.

Bizim su aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak.

Futbolcu şu an gözde, onunla ilgili bir haber çıkıyor, onun kariyer hayatı bitiyor. Bizim için 'lekelenmeme hakkı' çok önemli, sonradan beraat etse de lekelenmeme hakkı önemli.

Kulüp başkanları, kulüp yöneticilerini de göreceksiniz yüksek ihtimalle, yurt dışında beraber çalıştığımız kuruluşlar var ondan da bekliyoruz. Futbol bir emek oyunu, onlar burada geleceğini, ekmeğini kazanıyor.



KİMSE KENDİ ÜZERİNE OYNAMIYOR



Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis üzerinden oynuyor bunu tespit ettik.