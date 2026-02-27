CANLI YAYIN
Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi

Pakistan-Afganistan sınırında yaşanan çatışmalarda yaşanan can kaybı 2'si Pakistan askeri olmak üzere 60'a yükseldi.

