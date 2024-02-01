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Haberler Trend Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 15:05 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 15:31

▶️ "Filozof Ramazan - Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in cenazesi toprağa verildi!

İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Hocanın cenazesi Diyarbakır'a getirildi. Kentte "Filozof Ramazan - Diyarbakırlı Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cenazesi Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.

Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işlettiği çay ocağında dün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Pişkin'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Ailesi ve yakınları tarafından Diyarbakır Havalimanı'ndan alınan Pişkin'in naaşı, cenaze nakil aracıyla merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Pişkin'in cenazesi, tekbirler eşliğinde Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'nda defnedildi.

Pişkin'in babası İsmail Pişkin, defin işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu katledenlerin yakalanmasını ve cezalandırılmasını talep ederek, "Devlete güveniyorum, Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi. İnsanları seviyordu, çocuklar onun peşinden gidiyordu." dedi.

Törene, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Pişkin'in ailesi, yakınları, arkadaşları, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğramış, Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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