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Müge Anlı'da gündem olan İbrahim Ekici davasında yeni karar: Mahkeme tutuklama talebini reddetti!

Müge Anlı'da gündem olan İbrahim Ekici davasında yeni karar: Mahkeme tutuklama talebini reddetti!

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin yargılama sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı. Maktul İbrahim Ekici'nin ailesi tarafından sunulan sanığın tutuklu yargılanması yönündeki talep, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Öte yandan canlı yayında dile getirilen elektroşok iddiası ise izleyenlerin kanını dondurdu.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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