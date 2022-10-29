Yerli otomobil Togg’un özellikleri neler? Batarya ömrü ne kadar? Motor ve şarj gücü nasıl? KAÇ KM HIZ yapıyor?

29 Ekim'de Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un fabrika açılışı gerçekleşecek. TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Peki, TOGG özellikleri neler? TOGG üretim kapasitesi ne kadar? İşte detaylar...

TOGG ÖZELLİKLERİ NELER?

🔴Rengi ile dikkat çeken TOGG, menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı,

🔴Logo ise Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor,

🔴 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi yer alacak,

🔴30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanmaktadır,

🔴İki farklı motor gücüne sahiptir,

🔴Arıza durumunda uzaktan müdahale mümkün olacak,

🔴Aracın 3. seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

TOGG KAÇ KM HIZ YAPIYOR?

Son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

TOGG ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR?

2023 yılında yaklaşık 17-18 bin araç üretebilmenin hedeflendiği belirtildi. 2030'a kadar 1 milyon adet üretim planlanıyor Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

TOGG ile ilgili yapılan açıklamada satışların mart ayında başlayacağı belirtildi. TOGG'un fiyat hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, "şu anda benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz de piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Mart ayında satışlar başlayacak." ifadelerine yer verildi.

BATARYA ÖMRÜ NE KADAR?

Togg modellerinin şu an için açıklanan 300 ve 500+ km menzile sahip batarya kapasitelerinden yola çıkarak 15 gW saatlik kapasiteye sahip bir fabrikanın yılda yaklaşık 190 bin araca denk geleceği de belirtiliyor.

TOGG'un renkleri belli oldu: ''Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale''