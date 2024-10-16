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Yeni evlendiği eşi ile birlikte kaybolmuştu! Zeynep ve Ercan Uğuz çifti bulundu
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Yeni evlendiği eşi ile birlikte kaybolmuştu! Zeynep ve Ercan Uğuz çifti bulundu

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024, 12:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 12:42

Müge Anlı'da ilginç bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Zeynep Uğuz'un kızı ve oğlu 10 Ekim'de Aydın'dan kaybolan annelerini aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Uğuz'un 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Ercan Bey ile tanışarak evlendiği ortaya çıktı. Çocuklar, anneleri ve üvey babalarının sık sık tartıştığını belirtti. Ercan Bey'in Zeynep Hanım'a alkolun etkisiyle şiddet uyguladığı öğrenildi. O anlarda Şevki Hoca sinirlendi. Ekipler, ikilinin yaşadığı eve girdi. Sıcak gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.

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