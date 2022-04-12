WhatsApp ihbar hattı kilitlendi Müge Anlı çileden çıktı: "Biraz yüzünüz kızarsın"

Müge Anlı'yı çileden çıkartan Derya Cihan'ın dolandırılma hikayesi milyonları ekran başına kiltledi. İzmir Gaziemir'de yaşayan Derya Cihan isimli kadının itirafları ve sonrasında gelen telefon ihbarları izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına gelen peş peşe telefonlar sonrası Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı."Rahmetli anneme benziyorsun" deyip Derya Cihan'ın 180 bin lirasını alan Kenan Taşkın hakkında gelen ihbarların ardından Müge Anlı ateş püskürdü.Anlı; "Yaptığınızdan biraz utanın, boynunuzu eğin, mahcubum deyin. Bu hayatta mahcubiyet denen birşey vardı. Arlı, namuslu, haysiyetli, şerefli insanın yüzü kızarır. Yüzünüz kızarsın." dedi.