RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 90 yaşındaki Rana Özmutlu geceye damga vurdu
10.04.2023 03:13 - Son Güncelleme: 10.04.2023 17:39

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 33:16
Müge Anlı Gülseren, Alim ve...
Televizyon 03:23
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu...
Televizyon 01:20
Müge Anlı ‘alyans’ anısını...
Televizyon 13:58
14 Mayıs seçimleri öncesi...
Televizyon 07:07
Esra Erol'da Volkan herkesin...
Televizyon 04:41
Boğa burçları bu ay sizin...
Televizyon 06:08
Meral Akşener'in oy devşirme...
Televizyon 00:55
İftara ne kadar kaldı? İşte 31...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon
İkinci Palu vakası! Müge...
Televizyon 07:34
Müge Anlı 'biraz edep' dedi...
Televizyon
Müge Anlı'da bir evlat daha...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 90 yaşındaki Rana Hanım hem enerjisiyle hem de bilgisiyle mest etti. Rana Hanım’ın hikayeleri herkesi güldürürken başarılı yarışmacı 200 bin TL’lik ödülle yarışmadan ayrıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Televizyon Videoları
SON DAKİKA