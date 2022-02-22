Survivor'da kavga! Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı. Survivor çekim ekibi ve diğer yarışmacılar yaşanan kavgayı güçlükle ayırdı. Çıplak gözle önünde yaşananları gören Acun Ilıcalı ''Acil Durum Konseyi'' olarak ekibini topladı. Ilıcalı'nın yeni bölüm fragmanında ''Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer.'' dediği görülüyor. İşte Yasin Hikmet kavgasına dair yaşananlar ve Acun Ilıcalı'nın açıklamaları...