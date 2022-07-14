Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil, düzenlenen imza töreninde konuştu. Yıldız futbolcu, kariyeri ve Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Törende ilk olarak konuşan Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil'i Başakşehir formasıyla idmanda gördüğüm an, Bild'e verdiğim röportaj aklıma geldi. Bir rüya gerçekleşti. Mesut Özil gibi futbol tarihinde yer etmiş bir Türk futbolcu yok." dedi.

Sözleşme süresine de değinen Gümüşdağ, "Mesut Özil'e 2 yıllık sözleşme önerdim ama kendisi 1+1 yıllık yapalım, seneye tekrar değerlendiririz başkanım dedi. Buna da saygı duyduk." ifadelerini kullandı.

"AİLE ORTAMI VAR"

Başakşehir'de olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Özil, "Çok mutluyum burada olduğum için. Aile ortamı var, sadece futbola odaklı. Benim hedefimde sadece futbol oynamak, mutlu olmak, huzurlu yaşamak. Doğru adreste olduğumu düşünüyorum. İyi ki gelmişim. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Fenerbahçeli olduğunu yineleyen Mesut Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe her zaman kalbimde olacak. 10 numaralı formayı giyeceğim. Fenerbahçe ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum. O konu kapandı. Camia çok büyük destek verdi, hala da veriyor. Teşekkür ederim. Futbolda bunlar da oluyor. Başakşehir'e mutlu olmaya geldim, Fenerbahçe'de bu şansı bulamadım." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU VURGUSU

Emre Belözoğlu'na da değinen Özil, "Emre hocayı bayağıdır tanıyorum. Bana düşüncelerini anlattı. Çok hoşuma gitti, o yüzden Başakşehir'i tercih ettim." sözlerini söyledi.

"HAYALİM FENERBAHÇE'YDİ"

En büyük hayalinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belirten Özil, "En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. Şimdi hedefim sadece huzurlu şekilde Başakşehir'de futbol oynamak. Sene sonunda oturacağız, tekrar konuşacağız." diye konuştu.

Özil, "Bir Fenerbahçeli olarak, Fenerbahçe haricinde sadece bir kulübe gidebilirdim. O da Başakşehir'di. Tepkiler oldukça pozitif." diyerek konuşmasını sonlandırdı.